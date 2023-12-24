В ДНР суд приговорил боевика «Азова» к 20 годам колонии за убийства гражданских
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В ДНР суд приговорил боевика «Азова» к 20 годам колонии за убийства гражданских

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В ДНР суд приговорил боевика «Азова» к 20 годам колонии за убийства гражданских

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Верховный суд ДНР приговорил оператора–наводчика нацполка «Азов»* Игоря Потапова к 20 годам колонии за убийства мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в марте 2022 года Потапов находился на боевых позициях в Мариуполе. Исполняя приказ командиров, он вёл огонь по гражданским автомобилям. В результате были убиты три мирных жителя.

«В ходе следствия Потапов признал свою вину в инкриминируемых деяниях. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что девять боевиков «Азова» получили крупные сроки за военные преступления.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.