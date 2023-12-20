В ДНР девять боевиков «Азова» получили крупные сроки за военные преступления
20 декабря 2023

В ДНР девять боевиков «Азова» получили крупные сроки за военные преступления

20 декабря 2023 | 15:49

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Верховный суд ДНР вынес приговор девяти военнослужащим нацполка «Азов»*. Боевики получили от 23 до 25 лет лишения свободы за обстрелы гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, с 24 февраля по 17 марта 2022 года военнослужащие Николай Кузьменко, Алексей Качуевский, Богдан Печко, Анатолий Могильный, Владислав Сыгыс, Николай Святой, Вадим Логош, Ярослав Безменов и Максим Дубров находились на боевых позициях в Мариуполе.

Ежедневно в этот период они обстреливали гражданские объекты. В результате были разрушены жилые дома в селе Лебединском ДНР.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) и приговорил Печко и Кузьменко к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждого, Качуевского, Могильного, Сыгыса, Дуброва, Святого, Логошу — к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждого, Безменова — к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — заявили в Главной военной прокуратуре.

Ранее RT сообщал, что боевик «Азова» получил 28 лет колонии за двойное убийство и угон машины в Мариуполе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.