Азаров: Байден не позволит киевскому режиму закончить конфликт на Украине
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Об этом пишет РИА Новости.
«Перемирия на Украине не будет, пока Байден остаётся президентом», — отметил он.
По словам Азарова, он не даст Зеленскому закончить конфликт, потому что капитуляция киевского режима ударит по политическим перспективам американского лидера.
Байден будет опекать и финансировать своих «киевских марионеток», надеясь хоть на какие-то успехи Вооружённых сил Украины, добавил Азаров.
19 декабря Владимир Зеленский заявил, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на грядущих американских выборах помощь Украине со стороны Вашингтона может уменьшиться.
Обозреватели Foreign Policy отметили, что победа Трампа на выборах в 2024 году будет катастрофой для Украины.