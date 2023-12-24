Президент Соединённых Штатов Джо Байден не позволит Киеву закончить конфликт на Украине. Такое мнение выразил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Об этом пишет РИА Новости.

«Перемирия на Украине не будет, пока Байден остаётся президентом», — отметил он.

По словам Азарова, он не даст Зеленскому закончить конфликт, потому что капитуляция киевского режима ударит по политическим перспективам американского лидера.

Байден будет опекать и финансировать своих «киевских марионеток», надеясь хоть на какие-то успехи Вооружённых сил Украины, добавил Азаров.

19 декабря Владимир Зеленский заявил, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на грядущих американских выборах помощь Украине со стороны Вашингтона может уменьшиться.

Обозреватели Foreign Policy отметили, что победа Трампа на выборах в 2024 году будет катастрофой для Украины.