Klymenko Time: в Херсоне после взрывов произошёл пожар

В Херсоне, который находится под контролем ВСУ, произошли взрывы, в городе после этого возникло несколько пожаров, сообщил глава украинской администрации Роман Мрочко.

AP

Его слова приводит Klymenko Time. Также украинские власти сообщают, что в городе поражён объект критической инфраструктуры, пишет «СТРАНА.ua». 22 декабря в Херсоне также раздались взрывы.