Klymenko Time: в Херсоне после взрывов произошёл пожар
В Херсоне, который находится под контролем ВСУ, произошли взрывы, в городе после этого возникло несколько пожаров, сообщил глава украинской администрации Роман Мрочко.
- AP
Его слова приводит Klymenko Time.
Также украинские власти сообщают, что в городе поражён объект критической инфраструктуры, пишет «СТРАНА.ua».
22 декабря в Херсоне также раздались взрывы.
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