В Киеве сообщили о демонтаже монумента участникам Январского восстания 1918 года

Монумент над братской могилой участников Январского вооружённого восстания 1918 года за установление советской власти против провозгласившей независимость Центральной рады Украинской Народной Республики демонтировали в Киеве.

Как сообщила заместитель Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко, памятник участникам Январского восстания 1918 года демонтировали 23 декабря. «Сегодня работники КП «Благоустройство» демонтировали памятник участникам Январского вооружённого восстания 1918 года», — написала она в социальных сетях, добавив, что теперь из общественного пространства Киева исчез «ещё один символ большевистской тирании». Ранее украинское издание «Обозреватель» сообщило, что в Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец».