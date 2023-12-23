В Киеве сообщили о демонтаже монумента участникам Январского восстания 1918 года
Как сообщила заместитель Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко, памятник участникам Январского восстания 1918 года демонтировали 23 декабря.
«Сегодня работники КП «Благоустройство» демонтировали памятник участникам Январского вооружённого восстания 1918 года», — написала она в социальных сетях, добавив, что теперь из общественного пространства Киева исчез «ещё один символ большевистской тирании».
Ранее украинское издание «Обозреватель» сообщило, что в Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец».