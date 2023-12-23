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В Киеве сообщили о демонтаже монумента участникам Январского восстания 1918 года

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Монумент над братской могилой участников Январского вооружённого восстания 1918 года за установление советской власти против провозгласившей независимость Центральной рады Украинской Народной Республики демонтировали в Киеве.

Как сообщила заместитель Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко, памятник участникам Январского восстания 1918 года демонтировали 23 декабря.

«Сегодня работники КП «Благоустройство» демонтировали памятник участникам Январского вооружённого восстания 1918 года», — написала она в социальных сетях, добавив, что теперь из общественного пространства Киева исчез «ещё один символ большевистской тирании».

Ранее украинское издание «Обозреватель» сообщило, что в Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец».

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