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Украина ввела санкции против 51 человека и 134 компаний из России и других стран

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Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 51 человека и 134 компаний из России и других стран.
Украина ввела санкции против 51 человека и 134 компаний из России и других стран
  • AP

Соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.

Отмечается, что ограничения коснулись граждан России, Украины и Латвии. Кроме того, в санкционный список внесли британского гражданина с украинскими корнями Леонида Блаватника, а также гражданина Кипра Вадима Ермолаева, который считается одним из самых состоятельных украинских бизнесменов.

Что касается юридических лиц, то Киев ввёл санкции против компаний из России, Австрии, Белорусии и Латвии.

Ранее Зеленский двумя указами ввёл санкции против 147 физических и 303 юридических лиц. Большая часть подпавших под санкции — из России.

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