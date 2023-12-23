Украина ввела санкции против 51 человека и 134 компаний из России и других стран

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 51 человека и 134 компаний из России и других стран.

Соответствующий документ опубликован на сайте Зеленского.

Отмечается, что ограничения коснулись граждан России, Украины и Латвии. Кроме того, в санкционный список внесли британского гражданина с украинскими корнями Леонида Блаватника, а также гражданина Кипра Вадима Ермолаева, который считается одним из самых состоятельных украинских бизнесменов.

Что касается юридических лиц, то Киев ввёл санкции против компаний из России, Австрии, Белорусии и Латвии.

Ранее Зеленский двумя указами ввёл санкции против 147 физических и 303 юридических лиц. Большая часть подпавших под санкции — из России.