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Украинская армия сбросила боеприпас с БПЛА на храм в Горловке

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на храм в посёлке Зайцево, находящийся в Никитовском районе Горловки.
Украинская армия сбросила боеприпас с БПЛА на храм в Горловке
  • AP

В своём Telegram-канале он рассказал, что повреждения получил Свято-Покровский храм.

По словам мэра, происшествие произошло вчера, 21 декабря.

Ранее Приходько сообщил о повреждении водоканала при обстреле Горловки.

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