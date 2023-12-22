Украинская армия сбросила боеприпас с БПЛА на храм в Горловке
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на храм в посёлке Зайцево, находящийся в Никитовском районе Горловки.
- AP
В своём Telegram-канале он рассказал, что повреждения получил Свято-Покровский храм.
По словам мэра, происшествие произошло вчера, 21 декабря.
Ранее Приходько сообщил о повреждении водоканала при обстреле Горловки.
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