В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.
- AP
- © Felipe Dana
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Херсонской области.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошла серия взрывов.
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