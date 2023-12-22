В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.

AP

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Херсонской области. Ранее сообщалось, что в Одессе произошла серия взрывов.