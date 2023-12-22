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Власти сообщили о повреждении зернохранилища в Одесской области

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Зернохранилище получило повреждения в Одесской области, сообщила начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
Власти сообщили о повреждении зернохранилища в Одесской области
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Zapletin

Об этом она сказала в эфире всеукраинского марафона.

«Обломками сбитого дрона повреждено одно из зернохранилищ», — цитирует её РИА Новости.

По словам Гуменюк, на объекте произошёл пожар.

В ночь на 22 декабря в Одессе произошла серия взрывов.

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