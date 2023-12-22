Власти сообщили о повреждении зернохранилища в Одесской области
Зернохранилище получило повреждения в Одесской области, сообщила начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
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Об этом она сказала в эфире всеукраинского марафона.
«Обломками сбитого дрона повреждено одно из зернохранилищ», — цитирует её РИА Новости.
По словам Гуменюк, на объекте произошёл пожар.
В ночь на 22 декабря в Одессе произошла серия взрывов.
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