Власти сообщили о повреждении зернохранилища в Одесской области

Зернохранилище получило повреждения в Одесской области, сообщила начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

Об этом она сказала в эфире всеукраинского марафона.

«Обломками сбитого дрона повреждено одно из зернохранилищ», — цитирует её РИА Новости.

По словам Гуменюк, на объекте произошёл пожар.

В ночь на 22 декабря в Одессе произошла серия взрывов.