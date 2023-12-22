МО России: ВДВ применяют БПЛА для доставки боеприпасов и провианта на передовую

Десантники из состава Южной группировки войск Вооружённых сил России начали использовать беспилотные летательные аппараты для доставки боеприпасов и провианта российским военнослужащим на наиболее опасные участки передовой.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск применяют БПЛА и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что такая доставка применяется только в тех случаях, если передача всех этих предметов транспортом подвержена угрозе артиллерийского обстрела со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили блиндаж с солдатами ВСУ на левом берегу Днепра.