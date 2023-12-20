В Днепропетровске лишили Брежнева звания почётного гражданина города
- РИА Новости
«Очень коротко по результатам последней сессии 2023 года. Леонид Брежнев лишён звания «Почётный гражданин Днепра». Декоммунизацию города мы доведём до конца. Кто бы что ни говорил», — сообщил он в Telegram.
Кроме того, по словам Филатова, в городе переименовали Екатеринославский бульвар, который был назван в честь Екатеринославской губернии Российской империи. Теперь он называется Кёльнским.
Ранее сообщалось, что город Новомосковск, расположенный в Днепропетровской области Украины, может быть переименован в рамках дерусификации.
В начале сентября во Львовской области Украины демонтировали четыре советских памятника.