В Днепропетровске лишили Брежнева звания почётного гражданина города

Генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева лишили звания почётного гражданина Днепропетровска, заявил мэр города Борис Филатов.

«Очень коротко по результатам последней сессии 2023 года. Леонид Брежнев лишён звания «Почётный гражданин Днепра». Декоммунизацию города мы доведём до конца. Кто бы что ни говорил», — сообщил он в Telegram.

Кроме того, по словам Филатова, в городе переименовали Екатеринославский бульвар, который был назван в честь Екатеринославской губернии Российской империи. Теперь он называется Кёльнским.

Ранее сообщалось, что город Новомосковск, расположенный в Днепропетровской области Украины, может быть переименован в рамках дерусификации.

В начале сентября во Львовской области Украины демонтировали четыре советских памятника.