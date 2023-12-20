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В Днепропетровске лишили Брежнева звания почётного гражданина города

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Генсекретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева лишили звания почётного гражданина Днепропетровска, заявил мэр города Борис Филатов.
В Днепропетровске лишили Брежнева звания почётного гражданина города
  • РИА Новости

«Очень коротко по результатам последней сессии 2023 года. Леонид Брежнев лишён звания «Почётный гражданин Днепра». Декоммунизацию города мы доведём до конца. Кто бы что ни говорил», — сообщил он в Telegram.

Кроме того, по словам Филатова, в городе переименовали Екатеринославский бульвар, который был назван в честь Екатеринославской губернии Российской империи. Теперь он называется Кёльнским.

Ранее сообщалось, что город Новомосковск, расположенный в Днепропетровской области Украины, может быть переименован в рамках дерусификации.

В начале сентября во Львовской области Украины демонтировали четыре советских памятника.

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