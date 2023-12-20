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МИД: Россия приветствует конструктивные идеи по разрешению украинского кризиса

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Россия приветствует любые конструктивные идеи по разрешению украинского кризиса.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества.

«Россия приветствует любые конструктивные идеи, в том числе идеи Лиги арабских государств, о том, как создать условия для того, чтобы этот конфликт получил справедливое решение на основе международного права», — отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине сейчас нет.

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