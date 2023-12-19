В Днепропетровской области повреждён объект инфраструктуры

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что объект инфраструктуры был повреждён в Никопольском районе Днепропетровской области.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Повреждён... инфраструктурный объект», — указал Лукашук.

Уточняется, что также повреждения получили две линии электропередачи.

Ранее взрывы прогремели в городе Днепропетровске на Украине.