В Днепропетровской области повреждён объект инфраструктуры
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что объект инфраструктуры был повреждён в Никопольском районе Днепропетровской области.
- Gettyimages.ru
- © Roman Kharlamov
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Повреждён... инфраструктурный объект», — указал Лукашук.
Уточняется, что также повреждения получили две линии электропередачи.
Ранее взрывы прогремели в городе Днепропетровске на Украине.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: