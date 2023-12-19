В ДНР два военнослужащих ВСУ получили сроки за убийства мирных жителей

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08 декабря 2023 | 08:46
Верховный суд ДНР приговорил командира роты ВСУ Сергея Бензе, отдававшего приказы об убийстве мирных жителей, к пожизненному заключению. Его подчинённый старший стрелок 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Ян Данилов приговорён к 24 годам лишения свободы, сообщает СК России.
По данным СК России, в марте — апреле 2022 года в Мариуполе Бензы приказал военнослужащим Данилову и Тарану расстрелять четырёх гражданских лиц в многоэтажном доме на Никольском проспекте. Выполняя приказ, Данилов и Таран убили троих гражданских, одному удалось выжить.
Позднее на территории дачных участков они расстреляли ещё четырёх мирных жителей, включая пенсионерку.
Ранее RT сообщал, что военнослужащий ВСУ Таран был приговорён к пожизненному заключению.