В ДНР два военнослужащих ВСУ получили сроки за убийства мирных жителей

Верховный суд ДНР приговорил командира роты ВСУ Сергея Бензе, отдававшего приказы об убийстве мирных жителей, к пожизненному заключению. Его подчинённый старший стрелок 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Ян Данилов приговорён к 24 годам лишения свободы, сообщает СК России.

По данным СК России, в марте — апреле 2022 года в Мариуполе Бензы приказал военнослужащим Данилову и Тарану расстрелять четырёх гражданских лиц в многоэтажном доме на Никольском проспекте. Выполняя приказ, Данилов и Таран убили троих гражданских, одному удалось выжить.

Позднее на территории дачных участков они расстреляли ещё четырёх мирных жителей, включая пенсионерку.

Ранее RT сообщал, что военнослужащий ВСУ Таран был приговорён к пожизненному заключению.