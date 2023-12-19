Офицера ВСУ приговорили к 28 годам колонии за обстрел гражданских объектов

Верховный суд ДНР заочно приговорил старшего лейтенанта 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Сергея Палийчука к 28 годам лишения свободы. Осуждённый приказывал подчинённым обстреливать объекты гражданской инфраструктуры и дома мирных жителей.

Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, с 24 февраля по 10 марта 2022 года по приказу Палийчука были обстреляны населённые пункты Сартана, Саханка, Талаковка и Старый Крым.

Погиб ребёнок, ещё один мирный житель получил ранения.

Были повреждены и частично разрушены гражданские объекты.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) и приговорил Палийчука к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в Главной военной прокуратуре.

Ранее RT сообщал, что в Донецке солдата ВСУ, приказавшего расстрелять мирных граждан, приговорили к 25 годам колонии.