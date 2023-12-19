RT в Telegram
Подпишись

Офицера ВСУ приговорили к 28 годам колонии за обстрел гражданских объектов

Короткая ссылка
Верховный суд ДНР заочно приговорил старшего лейтенанта 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Сергея Палийчука к 28 годам лишения свободы. Осуждённый приказывал подчинённым обстреливать объекты гражданской инфраструктуры и дома мирных жителей.
Офицера ВСУ приговорили к 28 годам колонии за обстрел гражданских объектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, с 24 февраля по 10 марта 2022 года по приказу Палийчука были обстреляны населённые пункты Сартана, Саханка, Талаковка и Старый Крым.

Погиб ребёнок, ещё один мирный житель получил ранения.

Были повреждены и частично разрушены гражданские объекты.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) и приговорил Палийчука к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в Главной военной прокуратуре.

Ранее RT сообщал, что в Донецке солдата ВСУ, приказавшего расстрелять мирных граждан, приговорили к 25 годам колонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить