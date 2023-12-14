В Донецке вынесли приговор бойцу ВСУ, приказавшему расстрелять мирных граждан

Верховный суд Донецкой Народной Республики огласил вердикт по делу бойца ВСУ, которого обвинили в подстрекательстве к расстрелу двух безоружных мирных граждан в Мариуполе. Его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

Как следует из опубликованного на сайте Главной военной прокуратуры сообщения, Эскендера Кудусова признали виновным в подстрекательстве к убийству двух лиц по мотивам политической, идеологической или национальной ненависти, а также жестоком обращении с гражданским населением.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) и приговорил Кудусова к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЛНР военного ВСУ приговорили к 16 годам лишения свободы за обстрел посёлка Николаевка.