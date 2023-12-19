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Депутат Рады Гончаренко заявил об обнаружении прослушки у себя дома

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Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что у него дома обнаружены прослушивающие устройства.
Депутат Рады Гончаренко заявил об обнаружении прослушки у себя дома
  • Gettyimages.ru
  • © Evgenij84

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Гончаренко.

По его словам, полиция открыла уголовное производство в связи с установкой у него прослушки.

Расследование проводится по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Ранее сообщалось об обнаружении прослушки в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Сам Залужный заявил, что расценивает это как войну.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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