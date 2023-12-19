Депутат Рады Гончаренко заявил об обнаружении прослушки у себя дома
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Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Гончаренко.
По его словам, полиция открыла уголовное производство в связи с установкой у него прослушки.
Расследование проводится по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.
Ранее сообщалось об обнаружении прослушки в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Сам Залужный заявил, что расценивает это как войну.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.