Депутат Рады Гончаренко заявил об обнаружении прослушки у себя дома

Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что у него дома обнаружены прослушивающие устройства.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Гончаренко.

По его словам, полиция открыла уголовное производство в связи с установкой у него прослушки.

Расследование проводится по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Ранее сообщалось об обнаружении прослушки в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Сам Залужный заявил, что расценивает это как войну.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.