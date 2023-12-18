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Военкор Косарев: ВСУ начали бить по ДНР модифицированным типом РСЗО «Град»

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Украинские военные начали применять модифицированный тип РСЗО «Град» против гражданского населения в ДНР, это словацкий аналог советской 122-мм ракеты БМ-21, которая несёт в себе больше 9 тыс. поражающих элементов в виде металлических шариков.
Военкор Косарев: ВСУ начали бить по ДНР модифицированным типом РСЗО «Град»
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал военный корреспондент RT Роман Косарев.

В донецком травматологическом центре ему сообщили, что обстановка остаётся тяжёлой, больница продолжает принимать пациентов после обстрелов жилых кварталов.

«Появились случаи, когда, кроме обстрела жилых кварталов из артиллерийских орудий, РСЗО, начали скидывать взрывоопасные предметы с беспилотников», — отметил заместитель директора центра Вадим Оноприенко.

Подробнее — в сюжете.

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