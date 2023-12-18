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Сенатор Джабаров призвал ужесточить санкционные меры против Латвии

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление властей Латвии о том, что они планируют выслать более тысячи россиян из-за проблем с ВНЖ.
Сенатор Джабаров призвал ужесточить санкционные меры против Латвии
  • РИА Новости

По словам сенатора, Латвия будет вести антироссийскую политику, пока не получит «жёсткий ответ от нашей страны».

«И пока не поймут, что на Западе никто за них впрягаться не будет в борьбе с Россией. Сразу поумнеют. Я думаю, что надо ужесточить санкционные меры против Латвии и перекрыть им все возможности торговых отношений с Россией и экономические отношения. И, наверное, это должно их пыл остудить. Потому что Латвия играет с огнём», — заявил Джабаров.

Ранее в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии заявили, что более 1 тыс. россиян подлежат выдворению из-за того, что вовремя не предоставили документы для получения вида на жительство (ВНЖ).

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