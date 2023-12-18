Сенатор Джабаров призвал ужесточить санкционные меры против Латвии

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление властей Латвии о том, что они планируют выслать более тысячи россиян из-за проблем с ВНЖ.

По словам сенатора, Латвия будет вести антироссийскую политику, пока не получит «жёсткий ответ от нашей страны».

«И пока не поймут, что на Западе никто за них впрягаться не будет в борьбе с Россией. Сразу поумнеют. Я думаю, что надо ужесточить санкционные меры против Латвии и перекрыть им все возможности торговых отношений с Россией и экономические отношения. И, наверное, это должно их пыл остудить. Потому что Латвия играет с огнём», — заявил Джабаров.

Ранее в Управлении по делам гражданства и миграции МВД Латвии заявили, что более 1 тыс. россиян подлежат выдворению из-за того, что вовремя не предоставили документы для получения вида на жительство (ВНЖ).