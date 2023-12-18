В Херсонской области задержан предполагаемый участник запрещённого ВФУ
18 декабря 2023

В Херсонской области задержан предполагаемый участник запрещённого ВФУ

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СК России в Херсонской области возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего жителя села Счастливцево. Он подозревается в участии в вооружённом формировании, не предусмотренном законом (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

По данным следствия, с сентября по ноябрь 2016 года подозреваемый добровольно вступил в запрещённое в России вооружённое формирование и принимал участие в блокаде Крыма.

«В указанный период времени фигурант исполнял обязанности по обеспечению деятельности запрещённого батальона, заключающиеся в обустройстве, ремонте и строительстве сооружений на территории лагеря, располагавшегося вблизи КПП «Чонгар», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал о жителе Херсонской области, приговорённом судом к 12 годам лишения свободы за подготовку терактов.