В Херсонской области задержан предполагаемый участник запрещённого ВФУ

СК России в Херсонской области возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего жителя села Счастливцево. Он подозревается в участии в вооружённом формировании, не предусмотренном законом (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

По данным следствия, с сентября по ноябрь 2016 года подозреваемый добровольно вступил в запрещённое в России вооружённое формирование и принимал участие в блокаде Крыма.

«В указанный период времени фигурант исполнял обязанности по обеспечению деятельности запрещённого батальона, заключающиеся в обустройстве, ремонте и строительстве сооружений на территории лагеря, располагавшегося вблизи КПП «Чонгар», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал о жителе Херсонской области, приговорённом судом к 12 годам лишения свободы за подготовку терактов.