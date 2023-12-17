На Украине временно исключили Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»
- РИА Новости
«Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее стало известно, что Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank из украинского чёрного списка компаний в обмен на поддержку новых антироссийских санкций ЕС.
В свою очередь, газета Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Австрия сняла технические возражения по 12-му пакету европейских санкций против России.