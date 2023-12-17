На Украине временно исключили Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»

Австрийская группа банков Raiffeisen Bank International временно исключена из украинского списка «спонсоров войны». Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины.

«Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее стало известно, что Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank из украинского чёрного списка компаний в обмен на поддержку новых антироссийских санкций ЕС.

В свою очередь, газета Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Австрия сняла технические возражения по 12-му пакету европейских санкций против России.