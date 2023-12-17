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Сальдо сообщил о сокращении числа наёмников ВСУ на фронте

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Сокращение числа наёмников в рядах ВСУ связано с тем, что они осознали, что с российскими военными нельзя воевать без идеи. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил о сокращении числа наёмников ВСУ на фронте
  • AP
  • © Michal Dyjuk

Он подчеркнул, что наёмников в зоне проведения стало «однозначно меньше, но всё равно много».

«Знаете, почему стало меньше? Потому что они поняли, что с русскими военными, с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи», — приводит РИА Новости слова Сальдо.

Губернатор отметил, что единственной идеей для них является получение обещанных выплат.

Ранее газета Irish Times сообщила, что в зоне специальной военной операции погиб воевавший на стороне Вооружённых сил Украины наёмник из Ирландии.

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