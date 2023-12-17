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В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище

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В подконтрольном Киеву Николаеве сотрудники горсовета не пустили участников акции в поддержку ВСУ в бомбоубежище после объявления сигнала воздушной тревоги.
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
  • Gettyimages.ru

«В Николаеве участники акции «Деньги на ВСУ» не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги, полиция начала расследование по факту оставления граждан в опасности», — говорится в сообщении издания «Украинская правда».

Отмечается, что в акции приняли участие около 30 человек.

Ранее охранник одной из школ в Святошинском районе Киева не пустил 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика в бомбоубежище во время тревоги, так как они были с собакой.

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