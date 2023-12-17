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Министр: Украина и Румыния разрешили спор по каналу Дунай — Чёрное море

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Украина и Румыния разрешили многолетний спор по строительству судоходного канала Дунай — Чёрное море.

Об этом заявил в своих соцсетях украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По его словам, соглашение было достигнуто на полях девятого совещания сторон Конвенции об оценке воздействия трансграничных проектов на окружающую среду (Конвенция Эспо).

Он утверждает, что Киев придерживается своих евроинтеграционных обязательств в рамках конвенции Эспо.

Как пишет РИА Новости, первую очередь канала Дунай — Чёрное море открыли в 2004 году во время президентства на Украине Леонида Кучмы.

Румыния протестовала против строительства канала, считая, что это приведёт к поднятию уровня воды в Дунае и нанесёт серьёзный ущерб экологии всего бассейна реки. Еврокомиссия также выразила протест, отметив, что дельта Дуная находится под охраной ЮНЕСКО. В результате Украина приостановила работы по строительству канала.

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