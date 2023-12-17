Губернатор: жертв из-за массовой атаки БПЛА на Ростовскую область нет

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что жертв в результате массовой атаки украинских беспилотников на регион нет.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Голубев рассказал, что 17 декабря силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в районе Морозовска и Каменска.

По его словам, большую часть дронов уничтожили.

«Жертв нет», — сообщил глава региона.

Ранее Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны России ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.