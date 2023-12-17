Губернатор: жертв из-за массовой атаки БПЛА на Ростовскую область нет
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Голубев рассказал, что 17 декабря силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в районе Морозовска и Каменска.
По его словам, большую часть дронов уничтожили.
«Жертв нет», — сообщил глава региона.
Ранее Минобороны России сообщило, что системы противовоздушной обороны России ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.