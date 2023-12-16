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BI: ВС России успешно используют против ВСУ защитные экраны

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Вооружённые силы России успешно используют против украинской армии защитные экраны для укрепления своих позиций.
BI: ВС России успешно используют против ВСУ защитные экраны
  • РИА Новости

Об этом пишет издание Business Insider.

«Они (экраны. — RT) затрудняют нанесение ударов по российским дронам и усложняют обнаружение российских позиций», — рассказал отставной полковник ВМС США Марк Кансиан.

Кансиан подчеркнул, что это изобретение является разумной и эффективной адаптацией ВС России к условиям на фронте.

Ранее стало известно, что семь самолётов Ан-124-100 «Руслан» впервые одновременно взлетели в ходе лётно-тактического учения под руководством командования Военно-транспортной авиации ВКС России.

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