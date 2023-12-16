МИД: задержание экс-редактора Sputnik Meedia в Эстонии — проявление цинизма
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По данным ведомства, полиция безопасности задержала эстонского гражданина, экс-редактора Sputnik Meedia Аллана Хантсома и арестовала его на два месяца.
«Подобные злоупотребления эстонской «охранки» являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счёты с неугодными независимыми активистами», — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве добавили, что таким образом Таллин стремится выслужиться перед своими западными кураторами и разжечь русофобию.