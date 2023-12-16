МИД: задержание экс-редактора Sputnik Meedia в Эстонии — проявление цинизма

Задержание в Эстонии бывшего редактора Sputnik Meedia Аллана Хантсома является проявлением цинизма со стороны Таллина, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По данным ведомства, полиция безопасности задержала эстонского гражданина, экс-редактора Sputnik Meedia Аллана Хантсома и арестовала его на два месяца.

«Подобные злоупотребления эстонской «охранки» являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счёты с неугодными независимыми активистами», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что таким образом Таллин стремится выслужиться перед своими западными кураторами и разжечь русофобию.