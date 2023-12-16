В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.
- Gettyimages.ru
- © Roman Kharlamov
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Ранее ТСН со ссылкой на данные мониторинговых каналов писала, что взрывы произошли в Чернигове и подконтрольном Киеву городе Херсоне.
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