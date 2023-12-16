В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Ранее ТСН со ссылкой на данные мониторинговых каналов писала, что взрывы произошли в Чернигове и подконтрольном Киеву городе Херсоне.