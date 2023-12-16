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В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога

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Сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога
  • Gettyimages.ru
  • © ashanddebris / 500px

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Ранее ТСН со ссылкой на данные мониторинговых каналов писала, что взрывы произошли в Чернигове и подконтрольном Киеву городе Херсоне. 

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