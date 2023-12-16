В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Ранее ТСН со ссылкой на данные мониторинговых каналов писала, что взрывы произошли в Чернигове и подконтрольном Киеву городе Херсоне.
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