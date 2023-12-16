ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня по Киевскому району Донецка.
Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
Обстрел зафиксирован со стороны населённого пункта Карловка в 07:12.
Накануне вечером мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.
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