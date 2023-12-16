Спикер Воздушных сил Украины Игнат: Россия обманывает ПВО с помощью импульсов

Представитель воздушных сил украинской армии Юрий Игнат утверждает, что ВС России используют электромагнитные импульсы с целью имитации пуска ракет и обмана украинских средств противовоздушной обороны.

Об этом Игнат сказал в интервью телеканалу NTA.

По его словам, Россия использует реальные ракеты и фальшивые цели.

Спикер Воздушных сил Украины заявил, что российские военные якобы создают электромагнитные импульсы, которые РЛС ВСУ видят как цели, похожие по параметрам полёта на «Кинжал».

Ранее журналисты американского журнала Military Watch Magazine заявили, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» практически невозможно обнаружить и перехватить, они представляют серьёзную опасность.