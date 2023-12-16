Воздушную тревогу объявили в Киевской области и ряде других регионов Украины

Воздушную тревогу объявили в Киевской области и ряде других регионов в центре и на юго-востоке Украины.

Об этом сообщается на украинской официальной карте воздушных тревог. Тревога объявлена также в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Ранее сообщалось о взрыве в Харькове.