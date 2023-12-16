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Воздушную тревогу объявили в Киевской области и ряде других регионов Украины

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Воздушную тревогу объявили в Киевской области и ряде других регионов в центре и на юго-востоке Украины.

Об этом сообщается на украинской официальной карте воздушных тревог. 

Тревога объявлена также в Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Ранее сообщалось о взрыве в Харькове.

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