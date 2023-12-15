Военкор RT: бойцы «Каскада» работают с БПЛА в любую погоду

Расчёты бригады аэроразведки ГРОМ «Каскад» работают в зоне спецоперации круглосуточно и почти в любую погоду. Бойцы выявляют цели и корректируют огонь по противнику, который пытается прорваться на левый берег Днепра.

Техники запускают БПЛА даже при порывистом ветре, а дежурный оператор находит новые объекты для поражения или помогает уничтожить уже разведанные.

«Погодные условия на этом направлении такие суровые: и влажность высокая, и ветра меняются постоянно. Но мы работаем в любую погоду — независимо от погодных условий, потому что враг лезет на наши территории, его нужно уничтожать», — объяснил командир расчёта в разговоре с военкором RT Филиппом Прокудиным.

Подробнее — на видео.