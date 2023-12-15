Минобороны: в Белоруссии началась внезапная проверка сил ПВО
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
«В соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне по плану командующего ВВС и войсками ПВО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к выполнению боевых задач отправились подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск.
В проверке сил ПВО задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы «Роса-РБ».
Ранее стало известно, что на вооружение белорусской армии поступила усовершенствованная РСЗО «Полонез-М».