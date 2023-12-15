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Минобороны: в Белоруссии началась внезапная проверка сил ПВО

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В белорусском Министерстве обороны заявили, что в Белоруссии началась внезапная проверка средств противовоздушной обороны.
Минобороны: в Белоруссии началась внезапная проверка сил ПВО
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

«В соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне по плану командующего ВВС и войсками ПВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к выполнению боевых задач отправились подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск.

В проверке сил ПВО задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы «Роса-РБ».

Ранее стало известно, что на вооружение белорусской армии поступила усовершенствованная РСЗО «Полонез-М».

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