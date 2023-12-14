СЦКК: повлёкший гибель двух человек обстрел Донецка вёлся ВСУ из РСЗО HIMARS

Обстрел Ленинского района Донецка, который привёл к гибели двух мирных жителей, вёлся ВСУ из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

В сообщении указывается, что к такому выводу пришли специалисты представительства ДНР в СЦКК. Они подтвердили факт обстрела с применением РСЗО HIMARS, а также уточнили направление ведения огня и тип ракет.

«Противник вёл огонь из РСЗО HIMARS ракетами M-31 (осколочная). Из-за вертикального попадания ракеты определить точное направление пуска не представляется возможным», — отметили в представительстве.

Ранее сообщалось, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Петровском районе Донецка погибли два человека.