СЦКК: повлёкший гибель двух человек обстрел Донецка вёлся ВСУ из РСЗО HIMARS
- РИА Новости
В сообщении указывается, что к такому выводу пришли специалисты представительства ДНР в СЦКК. Они подтвердили факт обстрела с применением РСЗО HIMARS, а также уточнили направление ведения огня и тип ракет.
«Противник вёл огонь из РСЗО HIMARS ракетами M-31 (осколочная). Из-за вертикального попадания ракеты определить точное направление пуска не представляется возможным», — отметили в представительстве.
Ранее сообщалось, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Петровском районе Донецка погибли два человека.