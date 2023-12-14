Марочко: миномётчики ВСУ погибли из-за некачественного снаряда
- РИА Новости
По его словам, всё произошло в районе Червоной Дибровы, где миномётный расчёт противника вёл огонь по российским войскам.
«Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120-мм миномёта взорвалась мина», — цитирует Марочко РИА Новости.
В результате три украинских военных погибли.
По данным Марочко, использовались мины с истекшим сроком хранения либо они хранились с нарушением норм.
Ранее сообщалось, что группировка «Восток» уничтожила шесть огневых точек ВСУ на Южно-Донецком направлении.