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Марочко: миномётчики ВСУ погибли из-за некачественного снаряда

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские миномётчики погибли при попытке выстрелить по позициям ВС России некачественным 120-мм боеприпасом.
Марочко: миномётчики ВСУ погибли из-за некачественного снаряда
  • РИА Новости

По его словам, всё произошло в районе Червоной Дибровы, где миномётный расчёт противника вёл огонь по российским войскам.

«Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120-мм миномёта взорвалась мина», — цитирует Марочко РИА Новости.

В результате три украинских военных погибли.

По данным Марочко, использовались мины с истекшим сроком хранения либо они хранились с нарушением норм.

Ранее сообщалось, что группировка «Восток» уничтожила шесть огневых точек ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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