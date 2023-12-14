«Общественное»: в Снигирёвке Николаевской области произошёл взрыв

В городе Снигирёвке Николаевской области произошёл взрыв. Об этом сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на украинского чиновника.

«В Снигирёвке Николаевской области раздался взрыв», — говорится в заявлении. Информации о пострадавших и повреждениях не приводится. Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщило, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.