«Общественное»: в Снигирёвке Николаевской области произошёл взрыв
В городе Снигирёвке Николаевской области произошёл взрыв. Об этом сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на украинского чиновника.
«В Снигирёвке Николаевской области раздался взрыв», — говорится в заявлении.
Информации о пострадавших и повреждениях не приводится.
Ранее издание «СТРАНА.ua» сообщило, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.
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