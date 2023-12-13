В Ростове-на-Дону солдата ВСУ приговорили к 18 годам колонии за убийство

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30 ноября 2023 | 12:12
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил украинского морпеха к 18 годам колонии с отбыванием первых трёх лет в тюрьме за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом из зала суда сообщает корреспондент RT.
Как сообщили в суде, в 2021 году украинец Антон Байдраков вступил в ВСУ. В декабре того же года его направили служить на оккупированные Киевом территории ДНР.
В марте 2022 года, находясь в Мариуполе, Байдраков задержал местную жительницу и удерживал её на территории промышленной зоны города.
27 марта 2022 года военнослужащий убил женщину.
Байдраков признан виновным по ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 278 (насильственный захват власти), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением) УК России.
Ранее RT сообщал, что морпех ВСУ получил пожизненный срок за расстрел четырёх гражданских.