Морпех ВСУ получил пожизненный срок за расстрел четырёх гражданских

Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ к пожизненному заключению за убийство четырёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установили следствие и суд, в марте 2022 года военнослужащий Дмитрий Шалар, находясь на боевых позициях в Мариуполе, вместе с сослуживцами заметил микроавтобус и легковой автомобиль с прикреплёнными на них белыми ленточками.

Шалар, полагая, что гражданские занимают пророссийскую позицию, открыл огонь по машинам. Четыре мирных жителя скончались на месте.

«В ходе допроса Шалар признал вину и пояснил, что в транспортных средствах находились люди в гражданской одежде. Он понимал, что убивает мирных жителей», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщил, что пять морпехов ВСУ получили крупные сроки за военные преступления.