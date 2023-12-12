Морпех ВСУ получил пожизненный срок за расстрел четырёх гражданских
12 декабря 2023

Морпех ВСУ получил пожизненный срок за расстрел четырёх гражданских

12 декабря 2023 | 18:56

Морпех ВСУ получил пожизненный срок за расстрел четырёх гражданских

11 декабря 2023 | 19:35

Пятеро морпехов ВСУ осуждены на крупные сроки за военные преступления

08 декабря 2023 | 16:56

Утверждены обвинения по делам бойцов ВСУ, совершивших преступления в ДНР и ЛНР

08 декабря 2023 | 08:46

В ДНР морпеха ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство гражданского

06 декабря 2023 | 10:54

Боевик «Азова» осуждён на 28 лет колонии за двойное убийство и угон машины в Мариуполе

05 декабря 2023 | 18:38

В ДНР морпех ВСУ получил 23 года колонии за убийство мирного жителя

01 декабря 2023 | 18:40

В Запорожской области арестовали причастных к гибели главы посёлка Михайловка

30 ноября 2023 | 14:05

Военный ВСУ приговорён к пожизненному заключению за убийства жителей Мариуполя

30 ноября 2023 | 12:12

Жителя Херсонской области осудили на 12 лет за подготовку терактов

28 ноября 2023 | 13:40

Суд вынес приговор четверым бойцам ВСУ, расстрелявшим восемь жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ к пожизненному заключению за убийство четырёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установили следствие и суд, в марте 2022 года военнослужащий Дмитрий Шалар, находясь на боевых позициях в Мариуполе, вместе с сослуживцами заметил микроавтобус и легковой автомобиль с прикреплёнными на них белыми ленточками.

Шалар, полагая, что гражданские занимают пророссийскую позицию, открыл огонь по машинам. Четыре мирных жителя скончались на месте.

«В ходе допроса Шалар признал вину и пояснил, что в транспортных средствах находились люди в гражданской одежде. Он понимал, что убивает мирных жителей», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщил, что пять морпехов ВСУ получили крупные сроки за военные преступления.