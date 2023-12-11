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Пятеро морпехов ВСУ осуждены на крупные сроки за военные преступления

Верховный суд ДНР вынес приговоры пятерым украинским военнослужащим за убийства мирных жителей и обстрелы гражданских объектов, сообщает СК России. Виновные получили от 19 до 25 лет лишения свободы.

Руслан Шмидт, Константин Глоба, Геннадий Труфин, Евгений Андриенко и Роман Степанюк служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

Как установило следствие и подтвердил суд, с 24 по 28 февраля 2022 года Глоба, Труфин, Андриенко и Степанюк, находясь на боевой позиции, обстреляли из миномёта село Саханка Новоазовского района. В результате один мирный житель получил ранение. Были повреждены несколько домов и транспортное средство.

Весной 2022 года Шмидт, находясь на боевых позициях в Мариуполе, расстрелял мирного жителя.

«Полагая, что гражданин поддерживает российскую сторону и ДНР, Шмидт произвёл в него из автомата Калашникова не менее 20 прицельных выстрелов. Потерпевший скончался», — говорится в сообщении.

Руслан Шмидт приговорён к 25 годам заключения. Глобе суд назначил 19 лет лишения свободы, Степанюку — 20 лет, Труфину и Андриенко — 21 год. 

Ранее RT сообщал, что в ДНР морпеха ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство гражданского.