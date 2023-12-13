Defense One: способность России подавлять оружие США стала проблемой для ВСУ

Способность российской армии подавлять высокоточное американское оружие при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стала проблемой для солдат ВСУ. Об этом сообщил генерал-лейтенант ВС США Антонио Агуто, его слова приводит портал Defense One.

Издание отметило, что Агуто возглавляет Группу содействия безопасности Украины — главную организацию по координации поставок оружия для Киева.

По его словам, Пентагон должен модернизировать своё вооружение, чтобы оно могло противостоять действиям противника. Он добавил, что ВС России могут найти методы противодействия системам «уже через несколько недель» после их первого появления на фронте.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что ВС России справляются с ракетами ATACMS так же, как и со снарядами HIMARS и крылатыми ракетами Storm Shadow.