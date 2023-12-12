Мирный житель пострадал при обстреле Будённовского района Донецка

Мирный житель пострадал в результате обстрела Будённовского района Донецка со стороны ВСУ.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Город Донецк (Будённовский район): по улице Будённого ранен сотрудник АЗС «Аси-Ойл» — мужчина 1985 года рождения», — говорится в сообщении.

Здание АЗС также получило повреждения при обстреле.

Ранее здание детского сада получило повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.