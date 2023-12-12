Власти Одесской области заявили о повреждении административного учреждения

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении административного учреждения.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Повреждено административное учреждение», — сказал Кипер.

Ранее Военная хроника сообщила, что на юге Украины, в Одессе, произошла серия сильных взрывов.