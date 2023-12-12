Власти Одесской области заявили о повреждении административного учреждения
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении административного учреждения.
- Gettyimages.ru
- © Rehulian Yevhen
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Повреждено административное учреждение», — сказал Кипер.
Ранее Военная хроника сообщила, что на юге Украины, в Одессе, произошла серия сильных взрывов.
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