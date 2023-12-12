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Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана

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Заместитель председателя — руководитель центрального аппарата правящей партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов сообщил, что действующий президент страны Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на грядущие внеочередные президентские выборы.
Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана
  • © официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

«Кандидатом правящей партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, правление азербайджанской политической силы в настоящий момент планирует доработать план мероприятий в рамках грядущих выборов.

Ранее Алиев назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане на 7 февраля 2024 года.

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