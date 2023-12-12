Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана
- © официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
«Кандидатом правящей партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, правление азербайджанской политической силы в настоящий момент планирует доработать план мероприятий в рамках грядущих выборов.
Ранее Алиев назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане на 7 февраля 2024 года.