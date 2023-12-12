Алиев выдвинут кандидатом в президенты Азербайджана

Заместитель председателя — руководитель центрального аппарата правящей партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов сообщил, что действующий президент страны Ильхам Алиев выдвинут кандидатом на грядущие внеочередные президентские выборы.

«Кандидатом правящей партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, правление азербайджанской политической силы в настоящий момент планирует доработать план мероприятий в рамках грядущих выборов.

Ранее Алиев назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане на 7 февраля 2024 года.