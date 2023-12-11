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Klymenko Time: сотрудники ТЦК пришли в спортзал Одессы для вручения повесток

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Сотрудники украинских территориальных центров комплектования — военкоматов — пришли в спортзал Одессы для вручения повесток.
Klymenko Time: сотрудники ТЦК пришли в спортзал Одессы для вручения повесток
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание Klymenko Time.

«В Одессе сотрудники ТЦК пришли в спортзал раздавать повестки», — говорится в сообщении.

Издание также опубликовало видео из одесского спортзала, на котором видно, как несколько мужчин в военной форме о чём-то беседуют с двумя посетителями.

Ранее уже сообщалось, что повестки стали раздавать в тренажёрных залах — об этом поступала информация из УжгородаМукачева, а также из Львова и Днепропетровска.

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