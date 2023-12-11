Klymenko Time: сотрудники ТЦК пришли в спортзал Одессы для вручения повесток

Сотрудники украинских территориальных центров комплектования — военкоматов — пришли в спортзал Одессы для вручения повесток.

Об этом сообщает издание Klymenko Time.

«В Одессе сотрудники ТЦК пришли в спортзал раздавать повестки», — говорится в сообщении.

Издание также опубликовало видео из одесского спортзала, на котором видно, как несколько мужчин в военной форме о чём-то беседуют с двумя посетителями.

Ранее уже сообщалось, что повестки стали раздавать в тренажёрных залах — об этом поступала информация из Ужгорода, Мукачева, а также из Львова и Днепропетровска.