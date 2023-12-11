RT в Telegram
Подпишись

Генерал Кривонос заявил об успехах ВС России из-за использования БПЛА и разведки

Короткая ссылка
ВС России достигают тактических успехов в ходе спецоперации с помощью применения FPV-беспилотников и радиоразведки. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Генерал Кривонос заявил об успехах ВС России из-за использования БПЛА и разведки
  • РИА Новости

По его словам, у российских военных есть определённые тактические успехи на ряде направлений.

«К сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться», — приводит РИА Новости его слова.

Кривонос отметил, что российские войска не дают ВСУ возможности укрыться в зданиях на передовой, тем самым замедляя украинскую армию.

Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что у ВСУ нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности из-за их количества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить