Генерал Кривонос заявил об успехах ВС России из-за использования БПЛА и разведки
- РИА Новости
По его словам, у российских военных есть определённые тактические успехи на ряде направлений.
«К сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться», — приводит РИА Новости его слова.
Кривонос отметил, что российские войска не дают ВСУ возможности укрыться в зданиях на передовой, тем самым замедляя украинскую армию.
Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что у ВСУ нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности из-за их количества.