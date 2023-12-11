Генерал Кривонос заявил об успехах ВС России из-за использования БПЛА и разведки

ВС России достигают тактических успехов в ходе спецоперации с помощью применения FPV-беспилотников и радиоразведки. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

По его словам, у российских военных есть определённые тактические успехи на ряде направлений.

«К сожалению, активное использование преимущественно FPV-беспилотников и радиоразведки позволило им их добиться», — приводит РИА Новости его слова.

Кривонос отметил, что российские войска не дают ВСУ возможности укрыться в зданиях на передовой, тем самым замедляя украинскую армию.

Ранее немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что у ВСУ нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности из-за их количества.