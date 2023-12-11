Командир тяжёлого огнемётного взвода рассказал о задачах «Солнцепёка» в зоне СВО

Целями тяжёлого огнемётного взвода в зоне проведения специальной военной операции становятся укреплённые позиции ВСУ. Как рассказал командир взвода с позывным Турист, ТОС «Солнцепёк» помогает там, где пехота бессильна.

По словам Туриста, бойцы взвода работают по долговременным и деревоземляным огневым точкам противника, а также по бетонным укрытиям и окопам.

Снаряды «Солнцепёка» выжигают укрытия ВСУ за счёт распыления взрывчатой смеси в виде аэрозоля с её последующим воспламенением.

В опубликованном Минобороны интервью Турист добавил, что в месте взрыва создаётся высокотемпературное поле избыточного давления. Также в числе поражающих факторов он назвал мощную взрывную волну и шрапнель.

Ранее Минобороны опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу «Солнцепёков» по позициям ВСУ.