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Командир тяжёлого огнемётного взвода рассказал о задачах «Солнцепёка» в зоне СВО

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Целями тяжёлого огнемётного взвода в зоне проведения специальной военной операции становятся укреплённые позиции ВСУ. Как рассказал командир взвода с позывным Турист, ТОС «Солнцепёк» помогает там, где пехота бессильна.
Командир тяжёлого огнемётного взвода рассказал о задачах «Солнцепёка» в зоне СВО
  • РИА Новости

По словам Туриста, бойцы взвода работают по долговременным и деревоземляным огневым точкам противника, а также по бетонным укрытиям и окопам.

Снаряды «Солнцепёка» выжигают укрытия ВСУ за счёт распыления взрывчатой смеси в виде аэрозоля с её последующим воспламенением.

В опубликованном Минобороны интервью Турист добавил, что в месте взрыва создаётся высокотемпературное поле избыточного давления. Также в числе поражающих факторов он назвал мощную взрывную волну и шрапнель.

Ранее Минобороны опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу «Солнцепёков» по позициям ВСУ.

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