Welt: ВС России успешно используют «Калибры» и «Искандеры» против ВСУ
- РИА Новости
В репортаже немецкому телеканалу Welt он отметил, что российская армия оказывает колоссальное давление на противника, а со временем оно будет только расти.
Кроме того, Ваннер добавил, что ВС России наносят удары по позициям солдат ВСУ, а также по объектам критической инфраструктуры Украины.
Ранее Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили два склада противника в районе Чернобаевки в Херсонской области.