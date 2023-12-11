Welt: ВС России успешно используют «Калибры» и «Искандеры» против ВСУ

Российские военные эффективно наносят ущерб украинским войскам при помощи крылатых ракет «Калибр» и оперативно-тактических комплексов «Искандер». Об этом заявил Кристоф Ваннер.

В репортаже немецкому телеканалу Welt он отметил, что российская армия оказывает колоссальное давление на противника, а со временем оно будет только расти.

Кроме того, Ваннер добавил, что ВС России наносят удары по позициям солдат ВСУ, а также по объектам критической инфраструктуры Украины.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили два склада противника в районе Чернобаевки в Херсонской области.