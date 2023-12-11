«Укрэнерго»: Украина с прошлой недели получает аварийную помощь от стран ЕС

В украинской энергосистеме фиксируется дефицит мощности, во избежание отключений власти Украины с 7 декабря получают аварийную помощь от государств Евросоюза.

Об этом сообщила национальная компания «Укрэнерго».

Отмечается, что причиной дефицита мощности энергосистемы является «недостаточный объём генерации на фоне высокого уровня потребления» на Украине.

Также сообщается, что возможности украинских электростанций по росту производства электричества до сих пор сильно ограничены.

Ранее председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предрёк Украине напряжённые недели в области энергетики.