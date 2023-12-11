Депутат Рады Гончаренко опубликовал кадры якобы с места убийства Ильи Кивы

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* опубликовал в своих соцсетях фото и видео с якобы места убийства бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы в Московской области.

«Кадры, как следили за Кивой агенты СБУ и как его убили», — подписал он.

На одной из фотографий видны пистолет и нож, а на второй — тело человека на снегу. При этом лица убитого не видно.

Подтверждения того, что это кадры с места убийства Кивы, не предоставлены.

Также подобные кадры распространили украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ, которые заявили, что на них показан пункт наблюдения за передвижениями Кивы.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры работы с места убийства бывшего украинского парламентария Ильи Кивы в Московской области. Мужчина был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.