RT в Telegram
Подпишись

Депутат Рады Гончаренко опубликовал кадры якобы с места убийства Ильи Кивы

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* опубликовал в своих соцсетях фото и видео с якобы места убийства бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы в Московской области.
Депутат Рады Гончаренко опубликовал кадры якобы с места убийства Ильи Кивы
  • Gettyimages.ru

«Кадры, как следили за Кивой агенты СБУ и как его убили», — подписал он. 

На одной из фотографий видны пистолет и нож, а на второй — тело человека на снегу. При этом лица убитого не видно. 

Подтверждения того, что это кадры с места убийства Кивы, не предоставлены.

Также подобные кадры распространили украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ, которые заявили, что на них показан пункт наблюдения за передвижениями Кивы.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры работы с места убийства бывшего украинского парламентария Ильи Кивы в Московской области. Мужчина был убит в Одинцовском районе Подмосковья 6 декабря.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить